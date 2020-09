Philippe Martinez (CGT) : "Pourquoi fermer des bars et restaurants où les mesures sanitaires sont respectées ?"

Ecorama : La Grande Interview • 30/09/2020 à 14:05

Plans sociaux et licenciements individuels, fermeture des bars et restaurants dans les zones les plus touchées par l'épidémie, aides au secteur, sommet social prévu en octobre : Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 octobre 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com