Philippe Etienne : "La Hongrie a clairement cherché à ralentir l'UE sur le soutien à l'Ukraine"

information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 18:25

"Ici l’Europe" se tourne vers l’extérieur cette semaine avec Philippe Etienne, président de la Mission de célébration des 80 ans de la Libération, mais surtout, ancien ambassadeur de France en Allemagne ou plus récemment aux États-Unis, et qui fut également conseiller diplomatique de nombreux gouvernements français. Que pense-t-il de la campagne américaine et de ce duel Trump-Biden ? Doit-on craindre pour l’Europe à l’heure où la Hongrie du populiste Viktor Orban prend la présidence tournante du Conseil de l’UE ? Quel impact l’élection du Travailliste Keir Starmer au Royaume-Uni aura sur les relations de l’Union européenne avec son voisin d’outre-Manche ?