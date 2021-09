Philippe Duperron : "Un procès digne, c'est un procès au cours duquel la vérité se fera jour"

information fournie par France 24 • 07/09/2021 à 19:15

Philippe Duperron a perdu son fils Thomas, mortellement blessé au Bataclan en novembre 2015. Il est président de l'association de victimes "13onze15 : Fraternité et Vérité", qui s'est constituée partie civile dans le procès des attentats du 13 novembre. Il confie à France 24 ses attentes et ses espoirs avant l'ouverture, le 8 septembre, du procès des attentats. "Ce moment est une sorte de point d'orgue dans la démarche de reconstruction et de résilience", estime cet ancien avocat.