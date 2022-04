Philippe Collin, producteur de radio : "Le fantôme de Philippe Pétain"

information fournie par France 24 • 18/04/2022 à 11:17

Il hante l’histoire de France depuis plus d’un siècle, son nom est encore dans les débats de notre époque. L’auteur et producteur a mené une longue enquête auprès de douze historien(ne)s pour tenter de comprendre le maréchal Philippe Pétain et son parcours marqué par l'amour de la patrie mais aussi par une vision xénophobe de la France qui conduira à la mort des milliers de ses concitoyens. Pour Philippe Collin, "Philippe Pétain va troquer sa gloire éternelle contre la prise du pouvoir avec la conviction absolue d’être le sauveur de la France éternelle".