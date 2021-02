Perseverance, le rover qui veut percer les mystères de Mars

France 24 • 12/02/2021 à 18:55

C'est un robot qui porte bien son nom : Perseverance. Parti de la planète Terre il y a à peine six mois et demi, le rover de la NASA va atteindre la planète Mars le 18 février. Un voyage de 471 millions de kilomètres pour une mission ambitieuse : trouver des traces de vie ancienne ou plus récente. Technologies embarquées à bord de la mission, défis de l'atterrissage, leçons pour les applications terriennes : on vous dit tout de ce premier exploit spatial de 2021 !