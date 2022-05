Pérou : les orphelins du Covid-19, une génération endeuillée qui peine à se reconstruire

information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 15:32

Au Pérou, alors que le pays se remet difficilement de la pandémie, le gouvernement tente de prendre en charge les orphelins du Covid-19. En effet, environ 100 000 enfants ont perdu au moins l'un de leurs deux parents des suites de cette maladie au cours des deux dernières années, selon The Lancet. Dans beaucoup de familles au sein desquelles le père était le seul à travailler, veuves et orphelins se retrouvent sans ressources économiques et luttent pour survivre, économiquement et psychologiquement.