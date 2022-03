Pénurie de céréales ukrainiennes : la crainte d'une crise alimentaire mondiale ?

information fournie par France 24 • 23/03/2022 à 16:08

La guerre en Ukraine a des conséquences réelles sur les économies du monde entier, notamment sur les prux matières premières et des céréales. Franck Galtier, économiste et spécialiste des marchés agricoles dans les pays en développement, souligne que la hausse des prix avait déjà eu lieu avant le début de l'offensive russe, et que la guerre augmente encore la perte du pouvoir d'achat, surtout dans les pays en développement.