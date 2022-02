Pékin, les doubles jeux de Xi Jinping

information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 14:56

"Simple, sûr et splendide". C’est, résumée en trois adjectifs, la devise du maître d’œuvre de la cérémonie, en ouverture des JO d'hiver de Pékin. Censés consacrer la Chine triomphante, ces Jeux donnent surtout à voir le contrôle total des autorités sur un évènement où nombre d’organisateurs avant eux se sont cassés les dents : dérapages budgétaires, retards dans l’organisation, jusqu’au report des JO de Tokyo pour cause de Covid-19… Rien de tout ça avec les Chinois. Le coronavirus, pourtant parti de la Chine, deviendrait même un motif pour tout maîtriser. Tour de force ou verrouillage à tous les étages ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.