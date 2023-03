Patrimoine artistique : l'Inde lutte pour obtenir la restitution d'objets religieux volés

information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 14:55

Un quotidien indien vient de révéler que le Metropolitan Museum of Art de New York détiendrait 77 oeuvres issues du trafic d'antiquités. Selon l'Unesco, environ 50 000 objets d’art volés à des temples indiens se trouveraient dans des musées occidentaux ou des collections privées, généralement des divinités hindoues ou bouddhistes. Les forces de police, les institutions internationales et les passionnés d'art luttent ensemble contre les réseaux mafieux pour tenter de récupérer ces trésors.