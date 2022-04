Passi, légende du rap français et ambassadeur de l'Afrique

information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 17:05

De la capitale ghanéenne à celle de la France, il n'y a qu'un pas grâce à la musique. Lors du concert "Accra in Paris", les plus grandes stars du hip-hop, du reggae et de l'afrobeat du Ghana vont se produire aux côtés de rappeurs français. Parmi eux se trouvera Passi. Le rappeur franco-congolais, figure de l'âge d'or du rap hexagonal dans les années 1990, est maintenant producteur. Et il est convaincu que l'Afrique a un rôle clé à jouer dans l’avenir de l'industrie musicale.