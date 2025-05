Pascal Blanchard éclaire l’héritage colonial de François Mitterrand, entre mythe et réalité

information fournie par France 24 • 25/05/2025 à 22:22

Trente ans après son départ de l’Élysée, François Mitterrand reste une figure énigmatique. Le livre François Mitterrand, le dernier empereur, dirigé par Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, dévoile l’ampleur et la complexité de son rapport au passé colonial et à l’Afrique. À travers cette biographie riche et documentée, notre invité Pascal Blanchard éclaire les contradictions d’un homme qui, sous les habits du « grand décolonisateur », a maintenu des liens forts avec l’empire français et façonné la Françafrique. Un focus indispensable pour comprendre l’héritage d’un pouvoir qui résonne encore aujourd’hui.