information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 16:40

Notre-Dame de Paris a retrouvé sa "voix" jeudi 12 septembre avec le retour des huit cloches de sa tour nord, nouvelle étape-clé à moins de trois mois de la réouverture de la cathédrale. De "Gabriel", et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite "Jean-Marie" (800 kg environ), baptisée en hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris de 1981 à 2005, ces huit cloches portant le nom de personnalités ayant marqué la vie du diocèse et de l'Église