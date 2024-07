information fournie par France 24 • 25/07/2024 à 10:45

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris ont promis que l'événement serait "historique pour le climat", en se fixant pour objectif de ne pas générer plus de la moitié des gaz à effet de serre produits par les Jeux d'été de Londres et de Rio. Le Comité affirme qu'il atteindra les objectifs fixés en réduisant les émissions dans trois catégories : la construction, le transport et les opérations. Mais Paris peut-elle réellement tenir sa promesse olympique ?