Pandora Papers: "L'opacité du système financier contre les citoyens"

information fournie par France 24 • 04/10/2021 à 07:56

A la Une de la presse, ce lundi 4 octobre, la publication, par le Consortium international des journalistes d'investigation des «Pandora Papers», qui révèlent que plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ont utilisé des sociétés offshore pour échapper à l'impôt. La crispation diplomatique entre la France et l'Algérie. Un chiffre accablant issu du rapport de la Commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Eglise française. Et la mort de l'homme d'affaires français Bernard Tapie.