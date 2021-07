Pandémie aux Etats-Unis : Biden avertit que le Covid-19 n'est pas encore "vaincu"

France 24 • 06/07/2021 à 17:32

Le président américain Joe Biden a appelé ses compatriotes à se faire vacciner, "l'action la plus patriotique qui soit", à l'occasion de la fête nationale américaine. François Durpaire remarque que le président américain "n'a pas fait exactement le discours qu'il aurait souhaité faire" lors de la fête de l'indépendance. "Il a dit que nous sommes presque indépendants, nous sommes plus proches que jamais de l'indépendance." Il a toutefois assuré dans son discours que les États-Unis avaient "pris le dessus" sur un virus qui "ne contrôle plus nos vies", alors que la circulation rapide du variant delta et le faible taux de vaccination dans certaines régions inquiètent les experts. François Durpaire est Historien à CY Cergy-Paris Université, Spécialiste des États-Unis.