Boursorama • 05/07/2021 à 15:50

L'EDHEC Business School et la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement (F2iC) ont créé les Palmes d'or des Jeunes actionnaires en 2016 qui récompensent les sociétés les plus attractives aux yeux des jeunes futurs actionnaires. Le seul prix décerné par un jury d'étudiants est digital et se déroule en partenariat avec Boursorama et Euronext.

Soutenues depuis leur création par de prestigieux parrains, les Palmes d'or des Jeunes Actionnaires donnent la parole aux jeunes générations et démontrent que le renouvellement de l'actionnariat individuel est en marche.

Cette sixième édition est réalisée sous les auspices d'Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable.

Les Palmes d'Or 2021 ont été remises le mardi 29 juin 2021 aux 5 lauréats lors d'une cérémonie diffusée en direct sur le site de Boursorama.