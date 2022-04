information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 17:17

L'industrie textile est un pilier de l'économie du Pakistan. Le secteur représente 8,5 % du PIB et 40 % de l'emploi. À Faisalabad, la troisième ville du pays, se trouve le plus grand centre d'usines textiles. Ses habitants sont confrontés à un désastre écologique et sanitaire : cours d’eau empoisonnés par les rejets chimiques, pollution atmosphérique... L'impact sur la santé de la population est alarmant.