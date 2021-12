Paix et sécurité en Afrique au programme du forum de Dakar

information fournie par France 24 • 07/12/2021 à 09:46

Le 7eme forum sur la paix et la sécurité en Afrique s’ouvre au Sénégal. Grand-messe de la réflexion sécuritaire, il réunit nombre d’acteurs politiques, militaires, de chercheurs, de raisonnables d’organisations publiques et privées. Organisé sous forme de séances plénières et d’ateliers, l’événement est centré autour des « enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post-Covid ». Résumé des enjeux avec Marc Perelman, envoyé spécial de France 24 sur place.