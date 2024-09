information fournie par France 24 • 26/09/2024 à 22:37

Au Sénégal, Ousmane Sonko et son gouvernement ont fait face à la presse ce jeudi pour un état des lieux de la situation économique du pays. Ils accusent le régime sortant, celui du président Macky Sall, de dérapages financiers, de mauvaise gouvernance et de « détournement des deniers publics », mais aussi de de fausses déclarations de dette et du déficit public du pays aux partenaires internationaux. Notre correspondant à Dakar Elimane Ndao à suivi ce point de presse.