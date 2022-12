Ouïghours : "Depuis plus de 5 ans, la Chine mène un génocide"

information fournie par France 24 • 05/12/2022 à 11:25

Un incendie dans un immeuble barricadé, verrouillé à Urumqi, une ville ouïghoure, la capitale du Xinjiang, a causé la mort de 10 personnes, le 24 novembre. En cause : la politique zéro-Covid qui aurait freiné les secours. Nombreux sont les Chinois qui dénoncent les restrictions draconiennes. Selon Dilnur Reyhan, sociologue, présidente de l’Institut ouïghour d‘Europe, et cosignataire de la tribune du Monde, invitée de France 24, "depuis le Covid, la situation pour les Ouïghours est encore plus dramatique que dans le reste de la Chine". Explications.