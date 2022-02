Opération militaire russe en Ukraine : ce qu'il se passe aujourd'hui "est le scénario du pire"

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 14:19

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Cyrille Bret, spécialiste des relations internationales et co-fondateur d'"Eurasia Prospective", commente "la première phase militaire" de cette "opération de grande ampleur"qui pourrait rendre "l'Ukraine ingouvernable et indéfendable pendant de longues années".