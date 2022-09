information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 18:15

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall et président en exercice de l’Union africaine a réitéré mardi 20 septembre son appel à l’octroi d’un siège à l’UA, au sein du G20, lors de son discours à la 77e session de l’ONU à New York. Pour Bruno Daroux, ce discours était un symbole fort, et un plaidoyer pour donner plus de place à l'Afrique sur la scène internationale et dans les différentes institutions.