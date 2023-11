information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 17:56

Le "One planet - Polar summit" débutera le 8 novembre à Paris. C'est le premier sommet international consacré aux régions polaires et plus largement à celles qui abritent des glaciers. Essentielles à l'équilibre de la vie, ces zones sont menacées par le réchauffement climatique qui s'accélère. Pendant trois jours, des scientifiques, des politiques, des ONG, des entreprises et des représentants des populations autochtones d'une quarantaine de pays se réuniront pour partager leurs constats.