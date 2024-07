Olivier Faure (PS) refuse toute "coalition des contraires"

information fournie par France 24 • 07/07/2024 à 20:31

Le Nouveau Front populaire (NFP), alliance de gauche arrivée en tête du second tour des élections législatives anticipées dimanche en France, n'acceptera "aucune coalition des contraires", a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure. "La France méritait mieux qu'une alternative entre néo-libéralisme et fascisme", a-t-il souligné, appelant le NFP à "refonder un projet collectif pour notre pays". Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, s’est exprimé depuis le QG du PS, à Paris. Suivez les interventions et analyses de cette soirée électorale en intégralité sur France 24-LCP : https://www.youtube.com/live/JRWd_uOnbF4?si=e8KLBBQdgDxlDxL1