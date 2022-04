Olivier Dubois : 1 an de captivité pour le journaliste français au Mali

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 22:34

Olivier Dubois est un journaliste indépendant de 47 ans qui est détenu depuis 1 an par une organisation terroriste au Mali. C'est le dernier otage français détenu dans le monde. Le président Emmanuel Macron a assuré la pleine mobilisation de l'état pour mettre un terme à "l'insupportable séquestration du journaliste". Pour en parler, on retrouve son amie, collègue et porte parole du comité de soutien au Mali : Célia D'Almeida.