Offensive militaire russe en Ukraine : quelles conséquences pour l’Afrique ?

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 22:20

La Russie a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine jeudi matin après une allocution surprise du président russe Vladimir Poutine. La Russie frappe sur plusieurs front et l’Ukraine dit déplorer des dizaines de morts. Dans cette chronique du Journal de l’Afrique, vous entendrez la réaction de l’Union Africaine et du Kenya. Vous verrez aussi que l’Egypte s’est contentée d’un communiqué très succinct. Le pays est en effet largement dépendant des importations de blé russe et ukrainien.