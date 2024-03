ODDO BHF Global Target 2028 : capturer le rendement

information fournie par Boursorama • 05/03/2024 à 12:38

Les fonds obligataires dit datés ou à échéance ont fait leur grand retour en 2023. Restent-ils pertinents cette année alors que des baisses de taux sont désormais attendues ?

Sur le plateau de Tendances de fonds, Sophie Monnier, spécialiste produits allocation d'actifs et gestion diversifiée chez Oddo BHF AM répond à cette question à l'occasion de la présentation du fonds obligataire daté ODDO BHF Global Target 2028. Elle détaille aussi son fonctionnement, sa philosophie d'investissement et le type d'obligations qu'il intègre.

Vidéo sponsorisée.