ODDO BHF China Domestic Leaders : investir de manière durable et responsable en Chine

information fournie par Boursorama • 30/06/2022 à 17:00

A contre-courant de l'Europe et des Etats-Unis, la Chine mène actuellement une politique de relance de son économie.

Le marché chinois recèle un grand nombre de sociétés prometteuses mais il n'est pas simple d'y investir en direct et à distance pour l'investisseur individuel.

Avec le fonds ODDO BHF China Domestic Leaders, ODDO BHF AM s'appuie sur l'expertise locale d'un bureau d'experts et une sélection rigoureuse pour choisir les entreprises au potentiel de croissance le plus attrayant d'un point de vue financier et extra-financier.

Yanxui Gu, gérante chez Oddo BHF Asset Management était sur le plateau de Tendances de fonds pour expliquer la philosophie du fonds et son positionnement.