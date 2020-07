France 24 • 20/07/2020 à 13:38

La course vers la planète Mars est lancée, particulièrement pour les États-Unis, la Chine et les Émirats Arabes Unis, qui s'apprêtent à lancer des sondes spatiales cet été. La Chine, qui investit des milliards d'euros dans son programme spatial, rêve de distancer les Américains et les Européens dans la découverte de la planète rouge.