France 24 • 22/10/2020 à 14:45

L'invité de "Paris Direct" est ce jeudi le journaliste François Saltiel, qui signe "La société du sans contact" (éd. Flammarion.), sur la façon dont nos vies se sont peu à peu laissées emprisonner par les écrans. Une lecture qui prend encore plus de sens avec les restrictions imposées dans notre quotidien à cause de la pandémie de Covid-19, et un essai qui invite à déconnecter tant qu'il est encore temps.