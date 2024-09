information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 10:02

Israël a mené dans la nuit de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban, après des bombardements de grande ampleur qui ont fait environ 500 morts lundi 23 septembre et font craindre un embrasement de la région près d'un an après le début de la guerre à Gaza. L'armée israélienne a indiqué que plus de 50 projectiles avaient été tirés mardi matin vers le nord d'Israël depuis le Liban. Les précisions de Serge Berberi, correspondant de France 24 au Liban.