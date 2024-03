information fournie par France 24 • 28/03/2024 à 12:25

La tension politique monte au Togo où des partis d'opposition après l'adoption d'une nouvelle constitution, ont dénoncé mercredi 27 mars une "forfaiture". Lundi soir, l'Assemblée nationale, dominée par l'Union pour la République (UNIR), le parti au pouvoir, a validé le nouveau texte instaurant un régime parlementaire au Togo, et non plus présidentiel.