Nouvelle-Calédonie : quelles conséquences aurait un "oui" à l'indépendance ?

France 24 • 31/05/2021 à 12:14

L'émission débute avec un point sur la pandémie de Covid-19 en Outre-Mer. À La Réunion, la situation sanitaire s'améliore et les voyages devraient reprendre à compter du 9 juin, avec la vaccination obligatoire pour les voyageurs de et vers les outre-mer. Les Réunionnais ont du mal à s'y retrouver. En Polynésie, malgré les bons chiffres sur le plan sanitaire, le couvre-feu maintenu à Tahiti et Moorea et les habitants sont partagés. Le dossier de la semaine est consacré à la Nouvelle-Calédonie. Les discussions politiques ont repris le 26 mai à Paris entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et le gouvernement central en vue du troisième référendum prévu dans l'accord de Nouméa. Quelles conséquences aurait une victoire du "oui" à l'indépendance ? En Guadeloupe, gros plan sur une école de pêche, avec une compétition entre les jeunes adeptes pour apprendre les techniques de pêche, la faune marine, mais aussi les moyens de protéger l'environnement. Enfin, en Martinique, haro sur l'iguane rayé, une espèce invasive qui prolifère et s'avère nuisible pour la faune locale.