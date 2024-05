Nouvelle-Calédonie : des renforts de policiers et gendarmes débarquent de métropole

information fournie par France 24 • 18/05/2024 à 10:40

En Nouvelle-Calédonie, la situation semble s’apaiser mais dans la ville de Nouméa, certains quartiers demeurent hors de contrôle. De nombreux renforts des forces de l’ordre sont arrivés sur l’île. L'État d'urgence et le couvre-feu reste en vigueur. Plusieurs parlementaires ont demandé une mission de dialogue. Dans l'archipel, les routes restent entravées et les barrages gênent l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. Une nouvelle personne a été tuée et deux autres blessées samedi 18 mai dans un échange de coups de feu sur un barrage érigé par des émeutiers dans le nord de l'île.