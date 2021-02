France 24 • 12/02/2021 à 09:16

En raison des restrictions imposées à cause du Covid-19, les voyages pour rendre visite à la famille à l'occasion du Nouvel an chinois ne sont pas recommandé cette année. Le gouvernement chinois a déclaré que "rester chez soi est un devoir", sans toutefois obliger les Chinois. Certaines compagnies offrent des cadeaux et des bonus à leurs employés pour les dissuader d'aller en province.