France 24 • 15/03/2021 à 13:41

Un studio, deux chaises et quelques questions. Le but : entendre l'histoire des parents des quartiers. Et qui de mieux pour les questionner que leurs enfants !

Ce beau projet a été pensé par Inès Seddiki et Ihsane Jamaleddine. À découvrir ici dans Pas 2 Quartier.