19/05/2024 à 21:50

3 mois après le discours choc de Judith Godrèche aux Césars, la question des violences sexistes et sexuelles est omniprésente au Festival de Cannes. De plus en plus de femmes prennent la parole, des hommes aussi s'associent à leur combat. Il y a 20 ans, une actrice faisait figure de lanceuse d'alerte: Noémie Kocher, qui portait plainte contre le réalisateur Jean-Claude Brisseau. Invitée de "Regards" dans "Au Coeur de l'Info", elle nous livre sa vision de la 3ème vague du #Metoo en France.