Niger : une démission de Mohamed Bazoum est-elle envisageable ?

information fournie par France 24 • 01/08/2023 à 14:49

Lundi soir, Ouagadougou et Bamako ont affirmé que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée "comme une déclaration de guerre" à leurs deux pays et "entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger". Pour évoquer la situation au Niger, FRANCE 24 reçoit Amadou Barou Chekaraou, membre du bureau politique du PNDS et proche de Mohamed Bazoum.