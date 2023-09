information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 10:28

Face à l'impossibilité de coopérer désormais avec Niamey dans la lutte antiterroriste, la France pourrait discuter des conditions d'un redéploiement. Dans l'actualité aussi, la Corée du Nord partenaire "fréquentable" aux yeux de la Russie. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Gauthier Rybinski.