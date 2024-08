Netanyahu "cherche une victoire complète et sur le terrain c'est impossible", estime Amjad Shihab

information fournie par France 24 • 16/08/2024 à 13:28

Le président israélien Isaac Herzog a "condamné fermement" jeudi soir une attaque de colons juifs contre une localité palestinienne de Cisjordanie occupée ayant fait un mort et un blessé grave. "Ce n'est pas la première fois que les colons attaquent les paysans palestiniens.", affirme Amjad Shihab. "Il y a un conflit des récits" entre les Palestiniens et les colons en Cisjordanie et dans les territoires occupés. "Le Premier ministre israélien cherche une victoire écrasante, une victoire complète sur le Hamas et sur le terrain c'est impossible." Amjad Shihab, professeur de Sciences politiques, répond aux questions de Cyril Payen pour France24.