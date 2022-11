Naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche: "Je ne t'ai pas demandé de partir"

information fournie par France 24 • 14/11/2022 à 08:05

A la Une de la presse, ce lundi 14 novembre, la rencontre, aujourd’hui, en Indonésie, en marge du G20, entre les présidents chinois et américain, Xi Jinping et Joe Biden. Une enquête accablante du Monde sur le naufrage, il y a bientôt un an, d’un bateau transportant des migrants. L’embarcation avait coulé, provoquant la mort de 27 personnes. Et l’indignation provoquée par la Coupe du monde de foot au Qatar, à moins d’une semaine du coup d’envoi.