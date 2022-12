information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 16:56

Aloïse Sauvage est chanteuse, actrice, artiste de cirque, elle est aussi entière, sensible et engagée. Révélée en 2019 par son tube "À l’horizontale", elle a confirmé son talent avec son premier album "Dévorantes", sorti en février 2020 et stoppé dans son élan par la crise sanitaire. Presque trois ans plus tard, l'artiste française est de retour, plus percutante que jamais, avec un nouveau disque : "Sauvage".