Mondial: le Maroc battu par l'équipe de France 2-0, les Marocains fiers de leurs joueurs

Les Lions de l'Atlas ont été battus par l'équipe de France 2 à 0, les Bleus filent en finale. "Je veux féliciter les Français - on va être derrière eux maintenant - et mes joueurs, surtout. Le cœur qu'ils ont mis, l'image qu'ils ont donnée de notre équipe nationale dans le monde, ça vaut une victoire en Coupe du monde. On doit encore travailler pour revenir plus fort. Il faudra qu'on soit régulier pour montrer que ce n'était pas un accident," estime Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.