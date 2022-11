Mondial-2022 : la propagande russe soutient le Qatar contre la "propagande LGBT"

information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 19:48

Mercredi, la Douma – le Parlement russe – a adopté une loi qui généralise l'interdiction de la "propagande LGBT" en Russie. Dans le même temps, les médias russes accusent l'Occident de vouloir "imposer" au Qatar "l'abomination" des "valeurs" LGBT, du fait de l'initiative de certaines équipes, supporters et officiels de porter les couleurs arc-en-ciel pour prôner la tolérance dans ce pays conservateur. L'occasion pour les propagandistes russes de souligner, une fois de plus, le conflit civilisationnel dont la Russie serait le fer de lance, face à un Occident qui serait, selon cette doxa, décadent et en déclin.