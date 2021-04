Mohamed Bazoum investi président du Niger

France 24 • 02/04/2021 à 23:42

Mohamed Bazoum a été investi nouveau président du Niger. Le successeur de Mahamadou Issoufou entend assurer la continuité.

Il hérite d'un pays en crise confronté à d'immenses défis économiques, et sécuritaires avec des attaques jihadistes de plus en plus nombreuses et meurtrières.

En ce 2 Avril, lumière sur un trouble du comportement méconnu qui touche une personne sur 160 : l'autisme. Rencontre de Marie Mélanie Bell, mère d'un autiste et présidente fondatrice d'un centre d'aide aux personnes qui souffrent de troubles autistiques.

Anis et Hanifa Saidoun sont citadins algériens qui ont décidé de tout quitter pour s'investir dans l'agriculture biologique!