Modernisations de l’armée allemande : la Bundeswehr ouvre son portefeuille

information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 13:57

Berlin a annoncé un plan de réarmement de 100 milliards d’euros pour équiper son armée à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. Mais il reste à savoir si la Bundeswehr, l'armée allemande, va privilégier des équipements européens ou américains. Éric-André Martin, chercheur à l'IFRI et secrétaire général du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa), est également l'auteur d’un article sur la Bundeswehr paru dans la dernière édition du Ramses 2024, la revue annuelle de l’IFRI. Il y explique notamment que l'Allemagne ne peut plus se permettre d'économiser ses dépenses en termes de défense et doit se rééquiper pour faire face à de potentiels conflits armés en Europe.