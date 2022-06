Mode masculine été 2023, place aux femmes !

information fournie par France 24 • 30/06/2022 à 16:18

Construire de nouveaux imaginaires, répondre aux urgences climatiques et sociales ? La mode apporte aujourd’hui des éléments de réponses, belles et désirables. Marine Serre, 30 ans, est la cheffe de file d’une nouvelle génération de créatrices de mode engagées. Pour la présentation de sa collection Mode Masculine Été 2023, elle joue l’inclusion, la diversité et l’upcycling, à tous les niveaux. Sa condisciple Jeanne Friot s’engage, elle, dans la voie d’une mode non-genrée.