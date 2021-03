France 24 • 30/03/2021 à 16:33

La mode est à l'affiche de ce numéro avec l'upcycling, une tendance qui fait de plus en plus d'émules, autant chez les marques que chez les clients. Il s'agit du "recyclage par le haut", ou surcyclage, une démarche encore plus éthique que la seconde main, puisqu'il s'agit de récupérer des textiles pour créer de nouvelles collections.