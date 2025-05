information fournie par Boursorama • 02/05/2025 à 15:38

L'aversion aux pertes, l'excès de confiance, l'effet de troupeau. Autant de biais comportementaux qui peuvent affecter les décisions d'investissement et faire prendre de mauvaises décisions. Parce que les connaitre et les comprendre c'est déjà un peu s'en prémunir, Olivier Taek, responsable commercial chez BlackRock fait le point sur les biais comportementaux et livre ses petits trucs pour tenter de s'en défaire.

Vidéo sponsorisée.