information fournie par France 24 • 22/02/2022 à 21:08

Michel Barnier, conseiller Europe et International de Valérie Pécresse, est l’invité de Mardi Politique. Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reviennent sur les questions liées au conflit en Ukraine, les relations avec la Russie et le rôle de la diplomatie européenne. L’émission revient également sur la présidentielle et la campagne de Valérie Pécresse.